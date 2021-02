Wissen – Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57539 Bitzen, Hauptstr. 12 (ots) – Am Di. 02.02.2021, gegen 12:35 Uhr, befand sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines polnischen Lkw in Bitzen und wendete auf der Hauptstraße, Höhe Haus-Nr.

57539 Bitzen, Hauptstr. 12 (ots) – Am Di., 02.02.2021, gegen 12:35 Uhr, befand sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines polnischen Lkw in Bitzen und wendete auf der Hauptstraße, Höhe Haus-Nr. 12, seinen Lkw. Dabei kollidierte er beim Rückwärtsfahren mit einem am Rand des Fußgängerwegs aufgestellten Verteilerkasten der Deutschen Telecom. Der unbekannte Lkw-Fahrer bemerkte den Anstoß. Sein Beifahrer hatte ihn bei dem Wendemanöver eingewiesen und zum Halten aufgefordert. Am Verteilerkasten entstand mittlerer Sachschaden. Trotz des entstandenen Schadens setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Lkw soll es sich aufgrund der Beschriftung um ein Fahrzeug einer polnischen Fensterbau-Firma „POSTEP“ handeln. Mögliche Zeugen, die durch die polnische Fensterbau-Firma beliefert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



