57537 Wissen, Bergstr. 27 (ots) – Eine 53-jährige Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw Nissan Qashqai ordnungsgemäß am Di., 10.11.2020, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in 57537 Wissen, gegenüber dem Haus Bergstr. 27 am rechten Fahrbahnrand. Nach Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie eine Beschädigung im Bereich der vorderen linken Stoßstangenkante fest. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines mutmaßlich größeren Fahrzeuges touchierte aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen den Pkw der 53-Jährigen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entstand ca. 1000,-EUR Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



