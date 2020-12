Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 10:21 Uhr

57539 Bitzen, Birkenweg 12 (ots) – Eine 21-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren roten Pkw Seat MII am Do., 05.11.2020, gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkstreifen in Fahrtrichtung links ab. Am Fr., 06.11.2020, gegen 07:30 Uhr, stellte sie dann fest, dass ihr Pkw in der vergangenen Nacht beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte ihren Pkw. Am rechten vorderen Kotflügel entstand ca. 2000,-EUR Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



