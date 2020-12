Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 08:50 Uhr

57539 Bitzen, L 267 (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Di., 03.11.2020, gegen 20:00 Uhr, mit einem Pkw Mercedes-Benz die abschüssige Landesstraße 267 aus Richtung Bitzen kommend in Richtung Fürthen. Eingangs einer scharfen Rechtskurve kam er vermutlich infolge nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit auf feuchter Straße ganz nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort mit der Fahrzeugfront gegen die Schutzplanke. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Das Standrohr war abgebrochen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unter Zurücklassung seines Fahrzeuges von der ungesicherten Unfallstelle. Da der zurückgelassene Unfallwagen eine Gefahrenstelle im Verkehr darstellte, der Pkw zudem nicht verschlossen war und auch an der Halteranschrift niemand erreicht werden konnte, wurde das Fahrzeug schlussendlich zur Gefahrenabwehr abgeschleppt. Insgesamt entstand an dem Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ca. 3600,-EUR. Zeugen, die Hinweise zur Person des Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



