Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 09:01 Uhr

57537 Selbach, Buchenweg 8 (ots) – In der Nacht von Sa., 31.10.2020 bis So., 01.11.2020, 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Grundstücksmauer eines 30-jährigen Geschädigten. An der Mauer konnten rote Lacksplitter aufgefunden werden, sodass es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug handeln dürfte. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



