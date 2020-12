Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 07:50 Uhr

57537 Wissen, Siegstr. 2 (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Mi. 23.09.2020, 19:00 Uhr bis Do. 24.09.2020, 08:00 Uhr, vermutlich beim Rangieren das unmittelbar am Gehweg befindliche Geländer des Anwesens Siegstraße 2. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lastkraftwagen gehandelt haben.

57537 Wissen, Siegstr. 2 (ots) – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von Mi., 23.09.2020, 19:00 Uhr bis Do., 24.09.2020, 08:00 Uhr, vermutlich beim Rangieren das unmittelbar am Gehweg befindliche Geländer des Anwesens Siegstraße 2. Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lastkraftwagen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell