Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 09:10 Uhr

57537 Wissen, Talstr. 17 (ots) – Ein 48-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen PKW Hyundai i30 am Mo. 21.09.20, um 05.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Unfallörtlichkeit.

57537 Wissen, Talstr. 17 (ots) – Ein 48-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen PKW Hyundai i30 am Mo., 21.09.20, um 05.40 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Unfallörtlichkeit. Als er gegen 16.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses im Bereich der linken, vorderen Fahrzeugecke beschädigt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug beim Vorbeifahren oder sonstigem Rangieren dort gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell