57537 Wissen, Marktstr. 27 (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mutmaßlich mit einem Lkw, mit einer Aufbauhöhe von mindestens 3 Metern, die Marktstraße in Wissen in Richtung Maarstraße.

In Höhe Haus Nr. 27 touchierte er möglicherweise unbemerkt die am Übergang zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss angebrachte Werbetafel einer Vermögensverwaltungsfirma. Das Blech der Tafel wurde am Randbereich leicht verbogen, der lackierte Schriftzug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall muss sich laut Geschädigtem innerhalb der letzten beiden Wochen, also ca. zwischen dem 07. und 21.09.2020 ereignet haben. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



