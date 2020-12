Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 08:40 Uhr

57537 Wissen, Regio Bahnhof, Parkdeck (ots) – Am Fr., 18.09.2020 stellte eine 27-jährige Fahrzeugführerin ihren schwarzen PKW Audi A1 Sportback gegen 09.15 Uhr auf dem Parkdeck am Bahnhof in der mittleren Reihe, von der Zufahrt aus gesehen, links ab. Als sie gegen 16:30 Uhr wieder zu ihrem PKW zurückkam, musste sie feststellen, dass dieser an der Stoßstange hinten rechts unfallbedingt zerschrammt war. Offenbar streifte ein rechts neben ihrem Fahrzeug ein-ausparkender Pkw ihr Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



