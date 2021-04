Wissen – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin

Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 08:20 Uhr

57537 Wissen, Holschbacher Str 2 (ots) – Am So., 28.02.2021, gegen 15:35 Uhr, bog eine 54-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec von der Morsbacher Straße (L278) aus Richtung Birkener Str. kommend nach links in die Holschbacher Straße ab. Sie touchierte infolge Unachtsamkeit (Blick in die tiefstehende Sonne) und ohne Fremdeinwirkung den rechtsseitigen Bordstein und stürzte. Die 54-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.



