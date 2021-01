Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden / Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Hövels, B 62 (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn führte am Do. 28.01.2021, gegen 19:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mittlerem Sachschaden.

57537 Hövels, B 62 (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn führte am Do., 28.01.2021, gegen 19:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit mittlerem Sachschaden. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Opel Astra die B 62 aus Richtung Obergüdeln kommend in Richtung Wallmenroth. Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mir der Leitplanke (3Felder). Von dort wurde der Pkw abgewiesen und schleuderte zurück über die Fahrbahn in die rechten Leitplanken und beschädigte hier 10 weitere Felder. Der Opel Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 20-Jährige Unfallverursacher an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.



