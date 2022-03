Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen-Schönstein, Schloßstr. 37 (ots) – Am Di. 08.03.2022, gegen 08:05 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW KIA Ceed die Schloßstraße (L278) in Wissen-Schönstein aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Gebhardshain.

Am Di., 08.03.2022, gegen 08:05 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW KIA Ceed die Schloßstraße (L278) in Wissen-Schönstein aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Gebhardshain. Aufgrund von Sichtbehinderung durch die blendende Sonne kam er ausgangs einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen die beiden Reihenhäuser der Anwesen Schloßstraße 37 und 39. Am Fahrzeug und den beiden Häusern entstand Sachschaden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell