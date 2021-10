Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstraße 127 (ots) –



Am Mo., 18.10.2021, gegen 09:05 Uhr, befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Polo die Hauptstr./K 71 aus Richtung kath. Kirche kommend in Richtung Wissen.

In Höhe Haus-Nr. 127 fuhr die 28-Jährige nach eigenen Angaben infolge Unachtsamkeit, ungebremst auf den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Anhänger auf. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4500,-EUR. Der Pkw VW Polo war nicht mehr fahrbereit.



