Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, K 65 (ots) – Am Sa., 28.08.2021, gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Fiat die K 65 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Pirzenthal. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat Ibiza befuhr die K65 mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung. In einer engen schmalen Rechtskurve geriet der 19-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw der 23-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 6000,-EUR Sachschaden.



