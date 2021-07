Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, L 278 (ots) – Am Mi., 14.07.2021, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW 3er BMW die L278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. In Höhe Niederstenhof kam er in einer Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen. Der Pkw schleuderte zurück über die Fahrbahn und kam letztendlich vor der linksseitigen Schutzplanke zum Stillstand. Am Pkw und der Schutzplanke entstand insgesamt ca. 5000,-EUR Sachschaden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



