Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

(ots). Am Di., 29.06.2021, gegen 16:20 Uhr, parkte eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Golf rückwärts aus einer Parkbox aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW VW Golf eines 82-jährigen Fahrzeugführers, der den Fahrweg des Parkplatzes befuhr. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-EUR. Im Anschluss an die Unfallaufnahme vergaß der 82-Jährige sein auf dem Autodach abgelegtes Portmonee. Beim Durchfahren des Europakreisels fiel dann dann das Portmonee vom Autodach. Eine Nachsuche blieb ergebnislos. Ein möglicher Finder wird gebeten, das Portmonee beim Fundamt oder der Polizeiwache Wissen abzugeben.



