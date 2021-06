Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Im Kreuztal / Weststr. (ots) – Am Fr. 18.06.2021, gegen 16:06 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit dem Omnibus die Weststraße aus Richtung Wiesenstraße kommend.

57537 Wissen, Im Kreuztal / Weststr. (ots) – Am Fr., 18.06.2021, gegen 16:06 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit dem Omnibus die Weststraße aus Richtung Wiesenstraße kommend. Im Einmündungsbereich zur Straße Im Kreuztal beabsichtigte er die abknickende Vorfahrtsstraße nach links zu verlassen und in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem PKW Daimler-Benz A160 einer 88-jährigen Fahrzeugführerin, welche die Straße Im Kreuztal aus Richtung Stadtmitte kommend befuhr und die Vorfahrt des Omnibusfahrers nicht beachtete. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt ca. 8000,-EUR Sachschaden entstand.



