Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Kaltau, Kaltauer Str. 15 (ots) – Am Sa., 19.06.2021, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter Mercedes Sprinter die Kaltauer Str./K 65 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Seifermühle und wollte in Höhe des Anwesens Nr. 15 wenden. Beim Rückwärtsfahren prallte er infolge Unachtsamkeit gegen eine Straßenlaterne. An dem Transporter entstand ca. 6000,- EUR; an der Laterne nur geringer Sachschaden.



