Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Hachenburger Str. 87 (ots) – Am Do., 20.05.2021, gegen 18:32 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftomnibusses und nachfolgend eine 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw BMW Mini Cooper die leicht abschüssige Hachenburger Str. in Richtung Innenstadt.

Kurz nach der Einmündung Im Hirtenseifen musste der Busfahrer verkehrsbedingt (Gegenverkehr) hinter einem ordnungsgemäß geparkten PKW anhalten. Die Mini-Fahrerin erkannte dies infolge Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf, wobei insgesamt ca. 5000,-EUR Sachschaden entstand.



