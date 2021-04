Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57581 Katzwinkel-Elkhausen, Raiffeisenstr. / Kirchstr. (ots) – Am Mo., 26.04.2021, gegen 07:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Sonder-Kfz (Nass-Kehrmaschine mit Rechtslenker im Einsatz) mit langsamer Geschwindigkeit die Raiffeisenstraße in Elkhausen aus Richtung Nimrod kommend. An dem Sonder-Kfz waren gelbe Blitz- Begrenzungsleuchten (4 im Heckbereich) eingeschaltet. Hinter der Kehrmaschine folgte ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Golf GTI. In Höhe der Einmündung Kirchstraße beabsichtigte der Golf-Fahrer die langsam fahrende Kehrmaschine zu überholen. Als er sich etwa auf gleicher Höhe mit der Kehrmaschine befand, bog das Sonder-Kfz nach links in die Kirchstraße ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt ca. 6000,-EUR Sachschaden entstand. Entgegen den Angaben des Golf-Fahrers gab der Fahrer der Kehrmaschine an, sein Linksabbiegen durch Setzen des linken Blinkers angezeigt zu haben.



