Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57587 Birken-Honigsessen, K 69 (ots) – Am Fr., 16.04.2021, gegen 14:58 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 3er BMW die K69 aus Mühlental kommend in Fahrtrichtung Birken-Honigsessen. Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam dem BMW-Fahrer ein 77-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sattelschlepper Mercedes-Benz entgegen. Aufgrund der Enge der Straße und einer hierfür nicht angepassten Geschwindigkeit konnte der BMW-Fahrer nicht rechtzeitig abbremsen und dem Sattelschlepper ausweichen. Der BMW streifte mit seiner gesamten linken Seite und dem Vorderrad die linke vordere Stoßstange des Sattelschleppers. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



