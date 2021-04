Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Hachenburger Str. Karl-Rohr-Str. (ots) – Nichtbeachten der Vorfahrt führte am Di. 06.04.2021, gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt ca. 6000,-EUR Sachschaden. Dabei befuhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Daimler-Benz E270 Kombi die Karl-Rohr-Straße in Wissen aus Richtung Böhmerstraße kommend in Fahrtrichtung Hachenburger Straße.

57537 Wissen, Hachenburger Str. / Karl-Rohr-Str. (ots) – Nichtbeachten der Vorfahrt führte am Di., 06.04.2021, gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt ca. 6000,-EUR Sachschaden. Dabei befuhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Daimler-Benz E270 Kombi die Karl-Rohr-Straße in Wissen aus Richtung Böhmerstraße kommend in Fahrtrichtung Hachenburger Straße. An der Einmündung zur Hachenburger Str. beachtete sie nicht die Vorfahrt eines für sie von rechts kommenden 19-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw 1er BMW, welcher die Hachenburger Str. aus Richtung Dörnerstraße kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell