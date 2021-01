Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) – Am Do. 28.01.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3 und nachfolgend ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Lupo die Bahnhofstr.

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) – Am Do., 28.01.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi A3 und nachfolgend ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Lupo die Bahnhofstr. in Wissen aus Richtung Nisterbrück kommend. In Höhe der Einmündung Wiesenstr. wurde der 23-Jährige durch ein anderes Verkehrsunfallereignis abgelenkt und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden PKW Audi auf. Es entstand mittlerer Sachschaden.



