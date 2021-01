Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. Markststr. (ots) – Am Do. 28.01.2021, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes-Benz B200 die Bahnhofstraße in Wissen aus Richtung Bahnhof kommend und beabsichtigte an der Kreuzung Bahnhofstr.

57537 Wissen, Bahnhofstr. / Markststr. (ots) – Am Do., 28.01.2021, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes-Benz B200 die Bahnhofstraße in Wissen aus Richtung Bahnhof kommend und beabsichtigte an der Kreuzung Bahnhofstr. / Marktstraße nach links in die Marktstraße abzubiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den entgegenkommenden PKW Ford Focus einer 26-jährigen Fahrzeugführerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei mittlerer Sachschaden entstand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell