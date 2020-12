57587 Birken-Honigsessen, Eichenstr. (ots) – Am Do. 26.11.2020, gegen 08:45, Uhr beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem geparkten PKW wegzufahren.

57587 Birken-Honigsessen, Eichenstr. (ots) – Am Do., 26.11.2020, gegen 08:45, Uhr beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem geparkten PKW wegzufahren. Nachdem sie bemerkte, dass sie ihre Tasche vergessen hatte, stieg sie aus dem Fahrzeug aus, um diese zu holen. Vermutlich betätigte sie vorher nicht die Feststellbremse. Ihr Fahrzeug machte sich selbständig und fuhr die dortige Böschung hinunter. Anschließend rollte der Pkw noch ca. 20-30 Meter durch einen Niederwald, wo er total beschädigt zum Stehen kam. Es entstand ein Schaden von ca. 15000,-EUR.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell