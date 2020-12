Wissen – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 11:20 Uhr

57537 Wissen, Oststr. (ots) – Am So., 22.11.2020, gegen 12:34 Uhr, war eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus Richtung Betzdorf kommend mit ihrem Pkw Seat Ibiza in den Kreisverkehr der Bundesstraße 62 (Europakreisel) eingefahren und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt in die Oststraße verlassen. Auf regennasser Fahrbahn fuhr sie aber nicht in die Oststraße, sondern kam im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach ein dortiges Geländer, beschädigte Schilder und Verkehrszeichen und blieb schlussendlich mit ihrem schwer beschädigten Pkw auf einer beschädigten Stützmauer des dortigen REWE-Einkaufsmarktes liegen. Die 81-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.



