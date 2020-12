Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 08:20 Uhr

57537 Wissen, Pirzenthal, Kreisstraße 65 (ots) – Am Do., 05.11.2020, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel Astra die K 65 in Richtung Wissen. Beim Durchfahren einer scharfen und unübersichtlichen Linkskurve hielt er sich nicht möglichst weit rechts und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW VW Golf GTI eines 21-jährigen Fahrzeugführers, welcher seinerseits möglichst weit rechts fuhr. Der 24-Jährige gab an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein und daher den Verlauf der Kurve nicht genau habe einsehen können. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 17000,-EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. .



