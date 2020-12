Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 08:20 Uhr

57537 Selbach, Gartenstr./Kirchstr. (ots) – Am Mi., 04.11.2020, gegen 10:40 Uhr, befuhr eine 77-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel Meriva die Gartenstraße aus Richtung Kirchstraße kommend. Eine 38-jährige Fahrzeugführerin befuhr zur gleichen Zeit die Gartenstr. mit ihrem Pkw Fiat Panda in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Kurve/Steigung/Straßenbreite 4,80 m) geriet die 77-Jährige ganz auf die linke Straßenseite und kollidierte dort mit dem Pkw der entgegenkommenden 38-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



