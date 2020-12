Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 08:50 Uhr

57537 Wissen, L 278, Hof Hufe (ots) – Am Fr., 09.10.2020, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Toyota die L278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus Unachtsamkeit auf das rechte, regenaufgeweichte Bankett, beschädigte hier einen Leitpfosten, verlor nach Gegenlenken die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben. Hierbei wurde der Pkw beschädigt, war aber fahrbereit und wurde durch einen Landwirt mittels Traktor aus dem Graben gezogen.



