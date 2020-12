Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 10:30 Uhr

57537 Hövels, Am Bahnhof 2a (ots) – Am So. 04.10.2020, gegen 17:50 Uhr, hielt ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi TT in der Straße Am Bahnhof auf seiner Fahrspur an, um Personen aussteigen zu lassen.

57537 Hövels, Am Bahnhof 2a (ots) – Am So., 04.10.2020, gegen 17:50 Uhr, hielt ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi TT in der Straße Am Bahnhof auf seiner Fahrspur an, um Personen aussteigen zu lassen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw KIA die gleiche Straße, erkannte den stehenden Pkw und fuhr links an diesem vorbei. Der Audi-Fahrer fuhr plötzlich und ohne seiner Rückschaupflicht nachzukommen an und übersah dadurch den vorbeifahrenden Pkw. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei insgesamt ca. 4000,-EUR Sachschaden entstand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell