57537 Wissen, L 278, Höhe Giebelhardt (ots) – Am Fr., 19.09.2020, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Seat Ibiza die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. In einer leichten Linkskurve in Höhe Giegelhardt platzte der linke Vorderreifen am PKW. Der 22-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Am PKW entstand ca. 4000,-EUR Sachschaden.



