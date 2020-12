Wissen – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 15:40 Uhr

57537 Wissen, Bahnhofstr. / Wiesenstr. (ots) – Am Do., 29.10.2020, gegen 07:48 Uhr, befuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Renault Kangoo die Wiesenstr. aus Richtung Weststr. kommend in Richtung Bahnhofstr. (B 62) und beabsichtigte dort nach links in Richtung Am Güterbahnhof einzubiegen. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt einer für sie von links kommenden 33-jährigen Fahrzeugführerin eines Omnibusses, welche die Bahnhofstr. aus Richtung Am Güterbahnhof in Richtung Regio-Bahnhof befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Pkw der Unfallverursacherin gegen einen im Gegenverkehr verkehrsbedingt haltenden Pkw Seat Altea eines 48-jährigen Fahrzeugführers abgewiesen. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des Pkw Seat erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 38000,-EUR. Die Bahnhofstr. musste bis zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden.



