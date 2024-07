Wissen – Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten bei Forst

Am Sonntagabend, 21.07.2024, um 18:20 Uhr ereignete sich bei Forst ein Verkehrsunfall, bei dem zwei der drei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen erlitten.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Der unfallbeteiligte Pkw befuhr die K 63 von Hof Holpe bergauf in Richtung Forst. In einer Rechtskurve geriet der Pkw nach links auf die Bankette, durchbrach einen Weidezaun und kippte auf die rechte Seite. Zur Rettung der drei Fahrzeuginsassen befanden sich die Feuerwehren von Hamm (Sieg) und Holpe im Einsatz sowie mehrere Rettungsfahrzeuge des DRK. Dank der angelegten Sicherheitsgurte erlitten die Insassen nur leichte Verletzungen.



