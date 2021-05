Wissen – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

57537 Wissen, Mühlenthal, Grubenweg (ots) – Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr am Sa. 29.05.2021, gegen 18:30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Grubenweg aus Richtung Mühlentahl kommend in Richtung Wissen.

57537 Wissen, Mühlenthal, Grubenweg (ots) – Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr am Sa., 29.05.2021, gegen 18:30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Grubenweg aus Richtung Mühlentahl kommend in Richtung Wissen. In Höhe des Moto-Cross-Trainingsgeländes der MSF Wissen fuhr er zu dicht an der Wegbegrenzung und rutschte mitsamt seinem Fahrrad mehrere Meter einen steilen Abhang hinunter. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde mittels RTW ins Krankenhaus verbracht, wo er ambulant versorgt wurde.



