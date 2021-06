Wissen – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

57537 Wissen, Güterbahnhof (K 66) (ots) – Am Di. 15.06.2021, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 1er BMW und nachfolgend ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftrades Yamaha die Straße Am Güterbahnhof (K 66) aus Richtung Holschbacher Str.

57537 Wissen, Güterbahnhof (K 66) (ots) – Am Di., 15.06.2021, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 1er BMW und nachfolgend ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftrades Yamaha die Straße Am Güterbahnhof (K 66) aus Richtung Holschbacher Str. kommend in Fahrtrichtung Bahnparallele (B 62). Auf der Brücke im Bereich der dortigen engen Kurve bremste der vorausfahrende 48-Jährige seinen BMW verkehrsbedingt leicht ab, um einem entgegenkommenden Bus die Kurvendurchfahrt zu ermöglichen. Der nachfolgende Kradfahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er auffuhr. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Handgelenk zu. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.



