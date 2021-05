Wissen – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

57537 Wissen-Schönstein, Schloßstr. Fürst-Hatzfeld-Str. (ots) – Am So. 30.05.2021, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad Harley-Davidson die Schloßstr.

57537 Wissen-Schönstein, Schloßstr./Fürst-Hatzfeld-Str. (ots) – Am So., 30.05.2021, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad Harley-Davidson die Schloßstr. aus Richtung Wissen kommend in Richtung Gebhardshain. Ein 84-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes-Benz, B-Klasse, befuhr die Fürst-Hatzfeld-Str. aus Richtung Karweg kommend und beabsichtigte an der Schloßstr. nach links in Richtung Gebhardshain abzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt des für ihn von rechts kommenden 55-jährigen Kradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer leichte Verletzungen erlitt und mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand mittlerer Sachschaden.



