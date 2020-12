Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 08:10 Uhr

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstr. 199 (ots) – Am Mi., 23.09.2020, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford Kuga die Hauptstraße in Birken-Honigsessen aus Richtung Hofstraße kommend in Fahrtrichtung Talstraße. In Höhe einer beidseitigen Fahrbahnverengung lief plötzlich ein 9-jähriges Kind hinter einer neben der Fahrbahn befindlichen Sichtbehinderung unvermittelt auf die Fahrbahn. Obwohl der Ford-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen konnte kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Pkw. Das Kind erlitt eine leichte Verletzung. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.



