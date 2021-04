Wissen – Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten person

Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 07:40 Uhr

57581 Katzwinkel, Knappenstr. 98 (ots) – Am Sa., 27.02.2021, gegen 10:45 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Skoda Yeti die Knappenstr. aus Richtung Wingendorf kommend in Richtung Niedergüdeln. In Höhe der Hausnummer 98 kam er infolge eines kurzfristigen körperlichen Unvermögens nach links von seiner Fahrspur ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Corsa einer 33-jährigen Fahrzeughalterin. Der 52-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden.



