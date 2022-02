Wissen – Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person

57537 Wissen, L 278 (ots) – Am Mo. 14.02.2022, gegen 06:37 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 1er BMW die L278 von Wissen kommend in Richtung Gebhardshain.

57537 Wissen, L 278 (ots) –



Am Mo., 14.02.2022, gegen 06:37 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw 1er BMW die L278 von Wissen kommend in Richtung Gebhardshain. In Höhe der sogenannten Spiegelkurve kam er infolge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Von der Schutzplanke wurde der BMW abgewiesen und rutschte dann quer über die Fahrbahn und überschlug sich auf dem linken Seitenstreifen. Der 31-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell