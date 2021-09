Wissen – Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstr. (ots) – Am Do. 16.09.2021, gegen 08:35 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mofa-Roller Hercules die Hauptstraße in Birken-Honigsessen in Fahrtrichtung Wissen.

Am Do., 16.09.2021, gegen 08:35 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mofa-Roller Hercules die Hauptstraße in Birken-Honigsessen in Fahrtrichtung Wissen. Kurz vor dem Ortsausgang wurden aufgrund Vermessungs-Arbeiten technische Geräte aufgebaut. Der 17-Jährige wendete seinen Blick kurzfristig nach links zu den Aufbauarbeiten. Er übersah dadurch den am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hauptstraße 1 ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW einer 20-jährigen Fahrzeughalterin und fuhr ungebremst auf das Heck des Fahrzeugs auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er durch die Heckscheibe ins Fahrzeuginnere katapultiert und erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Er wurde durch das angeforderte DRK versorgt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ca. 4000,-EUR Sachschaden.



