Wissen – Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

57537 Wissen-Schönstein, K 130 (ots) – Am Di., 09.03.2021, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw 3er BMW die Kreisstraße 130 aus Richtung Selbach kommend in Richtung L278/Schönstein. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve geriet sein Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Im Gegenverkehr versuchte ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel Vectra dem schleudernden BMW auszuweichen. Der 30-Jährige erfasste mit seinem Pkw dennoch das Heck des entgegenkommenden Opel Vectra und stieß das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben. Der 31-Jährige Opel-Fahrer, dessen schwangere 33-jährige Beifahrerin sowie deren 5-jähriger Sohn erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



