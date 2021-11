Wissen – Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Freitagabend, 12.11.2021, um 17:35 Uhr, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreisverkehr des „Europakreisels“ in Wissen.

Ursache war ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Gespann und einem Pkw. Ein Lkw mit Anhänger fuhr von der B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in den Kreisel. Aus der Zufahrt von Schönstein fuhr ein Pkw VW Polo ebenfalls in den Kreisel ein. Der Polo fuhr vor der Doppelachse des Anhängers unter diesen, wurde nach links abgewiesen und kam auf dem Kreisel in einer Buchsbaumhecke zum Stillstand.

Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Polo musste abgeschleppt werden.



