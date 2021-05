Wissen – Vandalismus in den Steinbuschanlagen

57537 Wissen, Steinbuschstr. Steinbuschanlagen (ots) – Am So. 30.03.2021, gegen 03:00 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Betzdorf ein Hinweis auf vermutlich randalierende Jugendliche in der Steinbuschanlage ein.

57537 Wissen, Steinbuschstr., Steinbuschanlagen (ots) – Am So., 30.03.2021, gegen 03:00 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Betzdorf ein Hinweis auf vermutlich randalierende Jugendliche in der Steinbuschanlage ein. Die Ermittlungen vor Ort führten nicht zur Feststellung von Personen oder Schäden.

Nunmehr konnte jedoch festgestellt werden, dass u.a. ein Holzzaun und zwei hölzerne Anpflanzhilfen für Parkbäume, ein Einbahnstraßenschild sowie weitere kleinere Beschädigungen mutwillig begangen wurden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000,-EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



