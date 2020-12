Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 11:10 Uhr

57537 Wissen, K 71 (ots) – Am Mo., 19.10.2020, gegen 06:40 Uhr, wurde die Polizeiwache Wissen über eine Gefahrenstelle in Form eines auf der Fahrbahn abgestellten Pkw Audi A 3 in Fahrtrichtung Birken-Honigsessen informiert. Das angegebene Fahrzeug konnte vor Ort ohne Fahrer angetroffen werden. Während der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen entsiegelt und für einen anderen Pkw ausgewiesen waren. Da der mutmaßliche letzte Fahrzeugnutzer nicht herangezogen werden konnte, wurde der Audi vorläufig sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnte außerdem festgestellt werden, dass der Audi bereits im August auf Veranlassung des Ordnungsamtes sichergestellt und erst wenige Tage zuvor an den 42-jährigen Fahrzeugnutzer herausgegeben wurde. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.



