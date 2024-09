Wissen – Unfallflucht vom Parkplatz

Am 04.09.2024, im Zeitraum 08:20 bis 12:35 Uhr, hatte eine 41-jährige Fahrerin ihren Pkw VW auf dem Parkplatz des Norma-Einkaufsmarktes im Richtweg in Wissen abgestellt.

Nach Rückkehr zu ihrem Pkw, stellte sie einen erheblichen Schaden am linken vorderen Stoßfänger fest. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das bereits abgestellte Fahrzeug.

