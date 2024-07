Wissen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugensuche

Anzeige

Den Spuren nach fuhr ein größeres Fahrzeug in Wissen im Köttinger Weg in der Gefällstrecke in Höhe der Firma Dalex auf einen am Straßenrand geparkten Pkw Mercedes ML hinten links auf. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 30.07.2024, 23:30 und Mittwoch, 31.07.2024.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



