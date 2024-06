Wissen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugensuche

Anzeige

In der „Spiegelkurve“ musste der Fahrer einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger ausweichen und beschädigte dabei am hohen Bordschein eine Felge. Der Traktor entfernte sich vom Unfallort. Es handelt sich um einen grünen Traktor der Marke Fendt. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



