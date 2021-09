Wissen – Trunkenheit im Straßenverkehr

57587 Birken-Honigsessen, Bergstr. (ots) – Im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten gingen Beamte der Polizeiwache Wissen am Sa. 18.09.2021, gegen 11:15 Uhr, einem Hinweis einer angezeigten Trunkenheitsfahrt nach und stellten bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest.

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Streitigkeiten gingen Beamte der Polizeiwache Wissen am Sa., 18.09.2021, gegen 11:15 Uhr, einem Hinweis einer angezeigten Trunkenheitsfahrt nach und stellten bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein angebotener Atem-Alkoholtest wurde abgelehnt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



