Wissen (Sieg) – Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt

Am 29.11.2023, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Schützenstraße im Wissener Stadtteil Schönstein.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

An der Einmündung zur Schlossstraße missachtete der junge Mann die Vorfahrtberechtigung eines 50-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zur Kollision und damit zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiwache Wissen (Sieg)

PHK Frank Reifenrath

Telefon: 02742-9350



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell