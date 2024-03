Wissen

Wissen (Sieg) – Verkehrsunfall beim Öffnen der Fahrertüre

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 02.03.2024, gegen 10:50 Uhr hielt ein 30-jähriger Pkw-Fahrer am rechten Fahrbahnrand im Bereich der Nordstraße im Innenstadtbereich von Wissen an. Beim Öffnen der Fahrertüre achtete der junge Fahrer nicht auf den nachfolgenden Verkehr.